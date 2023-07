Napoli – Sorpreso con la droga, arrestato 36enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in corso Meridionale un’auto con a bordo un uomo trovandolo in possesso di un borsello in cui hanno rinvenuto 157 involucri contenenti circa 36,4 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 870 euro.

L.E., 36enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.