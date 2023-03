Napoli – Sorpreso con droga, nei guai 23enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia nel transitare in piazza Nazionale hanno notato una persona che, dopo essersi avvicinata ad un uomo a bordo di un’auto, si è allontanata frettolosamente facendo perdere le proprie tracce; a quel punto il conducente del veicolo, alla vista degli operatori, ha repentinamente imboccato via Aquila nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un breve inseguimento terminato in corso Meridionale dove l’uomo è stato bloccato e trovato in possesso di 12 stecche di hashish del peso di circa 31 grammi, 8 involucri contenenti circa 5 grammi di cocaina e 540 euro.

G.R., 23enne napoletano con precedenti di polizia e sottoposto alla misura dell’avviso orale, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché denunciato in violazione della misura cui è sottoposto poiché sprovvisto della patente di guida.