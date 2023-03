Napoli – Oltraggio a Pubblico Ufficiale, denunciato 34enne

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti in piazza Fuga per una segnalazione di una persona davanti all’ingresso dell’ufficio postale che impediva l’accesso ai clienti ed infastidiva i passanti.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno individuato l’uomo in forte stato di agitazione che a voce alta importunava gli astanti; gli operatori si sono avvicinati ma l’uomo, alla richiesta di fornire le proprie generalità, ha dato in escandescenze insultandoli e minacciandoli; pertanto gli agenti lo hanno bloccato.

Un 34enne etiope, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, è stato denunciato per oltraggio a Pubblico Ufficiale nonché per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.