Napoli – Sorpreso con droga, arrestato 18enne

Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, in vico Santa Caterina a Formiello, hanno notato un soggetto che, in cambio di denaro, ha consegnato un involucro ad un uomo.

Gli operatori sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso perpetrato, ma il prevenuto, alla loro vista, ha tentato la fuga; gli agenti, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato e trovato in possesso di 4 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 10 grammi, una bustina di marijuana del peso complessivo di circa 10 grammi e 95 euro, suddivise in banconote di vario taglio; l’acquirente, invece, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso l’attività di controllo presso l’abitazione del prevenuto, dove hanno rinvenuto un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Pertanto l’indagato, identificato per un 18enne di origini rumene con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale; l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.