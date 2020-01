Napoli – Sorpreso a spacciare droga, in manette 55enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni Barra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in vico Marina ai due Palazzi un uomo che, dopo aver prelevato qualcosa all’interno di uno spogliatoio posizionato nelle vicinanze della passeggiata che costeggia il mare, lo ha consegnato a una persona in cambio di una banconota.

I poliziotti hanno bloccato l’uomo con un sacchetto contenente 10 stecchette di hashish del peso complessivo di circa 24 grammi e gli hanno rinvenuto indosso la somma di 110 euro.

Giorgio Autiero, 55enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.