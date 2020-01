Torre del Greco – Professore aggredisce studente all’istituto Nautico, indagano i carabinieri

Un professore di informatica dell’istituto Nautico “Cristoforo Colombo” di Torre del Greco è indagato per aver aggredito uno studente durante la lezione. Secondo quanto riportato da “Il Mattino” la vittima è un 16enne, il quale sarebbe stato preso a calci e pugni dal docente in un corridoio del plesso di Corso Garibaldi. Stando alla testimonianza del giovane, il professore si sarebbe arrabbiato per l’uso del cellulare in classe e per uno sbadiglio. Cosi, dopo avergli messo due note sul registro, lo ha allontanato dall’aula. Poi, alla richiesta del ragazzo di andare in bagno, l’insegnante avrebbe perso le staffe aggredendolo nel corridoio sotto gli occhi increduli dei compagni intervenuti per separarli. Il 16enne si è presentato all’ospedale Maresca con un labbro rotto e ha denunciato tutto alla locale stazione dei carabinieri, che sta ora indagando sulla vicenda. Resta ancora da ascoltare la versione del docente, in attesa di provvedimenti da parte della scuola.