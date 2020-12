Napoli – Sorpreso a spacciare cocaina, in manette 26enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in corso San Giovanni a Teduccio una persona a bordo di un’auto che consegnava qualcosa ad un giovane in cambio di denaro.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 8 involucri con 1,5 grammi circa di cocaina e di 120 euro.

A.C., 26enne di Massa di Somma, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.