Napoli – Sorpresi con arnesi atti allo scasso e pezzi di auto, denunciati due uomini

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via don Luigi Guanella hanno effettuato un controllo ad un’autovettura con a bordo due persone.

I poliziotti, insospettiti dall’atteggiamento insofferente degli occupanti, hanno controllato il veicolo in cui hanno rinvenuto diversi arnesi atti allo scasso e 3 centraline di autovetture di cui i due uomini non hanno saputo giustificare la provenienza.

Un napoletano e un casertano, entrambi 54enni con precedenti di polizia, sono stati denunciati per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.