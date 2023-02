Napoli – Sorpresi con armi e munizioni, arrestati tre uomini

Ieri sera i Falchi del Commissariato San Ferdinando nel transitare in via Santa Maria della Neve hanno notato due persone con indosso caschi integrali che stavano stazionando sulla porta d’ingresso di un’abitazione e li hanno controllati; i poliziotti nel basso hanno sorpreso anche un’altra persona ed hanno trovato una scatola di scarpe con due pistole semiautomatiche, di cui una cal. 9×19 ed una cal. 7×65 con matricola abrasa, entrambe munite di cartucce.

Ancora gli operatori, con il supporto degli agenti del Reparto Prevenzione Crimine, hanno rinvenuto nel soppalco del bagno un sacchetto in stoffa contenente un borsello con 26 cartucce di vario calibro.

Tre napoletani con precedenti di polizia sono stati arrestati per detenzione illegale di armi e relativo munizionamento, detenzione abusiva di armi clandestine e ricettazione.