Napoli – Corso Arnaldo Lucci: arrestato un uomo

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria –Mercato e del Reparto Prevenzione Crimine, durante un servizio di controllo del territorio, hanno controllato in corso Arnaldo Lucci un’auto con a bordo tre persone.

Gli operatori hanno identificato gli occupanti ed hanno rinvenuto nel portabagagli dell’utilitaria una bicicletta elettrica di cui nessuno dei tre ha saputo giustificare la provenienza.

I poliziotti hanno accertato che l’uomo alla guida del veicolo, un 25enne napoletano con precedenti di polizia, aveva dichiarato false generalità ed era evaso dagli arresti domiciliari dopo aver danneggiato il braccialetto elettronico; pertanto è stato arrestato per evasione, ricettazione e false attestazioni a Pubblico Ufficiale sull’identità personale; inoltre, gli è stata contestata una violazione del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita.

Ancora, un altro dei tre occupanti, un 22enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per ricettazione e favoreggiamento personale mentre l’ultimo, un minore, è stato riaffidato ai genitori.