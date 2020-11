Napoli – Sorpresi a spacciare, arrestati due uomini

Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato, nei pressi di uno stabile di via Tertulliano, tre uomini uno dei quali stava tentando di acquistare qualcosa dagli altri due in cambio di denaro e che, alla loro vista, sono entrati frettolosamente in un terraneo.

I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovando l’acquirente in possesso di 20 euro mentre gli altri due detenevano una bustina contenente circa 10 grammi di cocaina, un involucro con 2 grammi circa di hashish, una bustina con 1 grammo di marijuana, un bilancino, diverso materiale per il confezionamento della droga e 450 euro.

P. B. e C. V., napoletani di 48 e 20 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.