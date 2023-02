Napoli – Si impossessa di capi d’abbigliamento e aggredisce gli agenti, arrestato 21enne

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, nel transitare in corso Garibaldi angolo via Firenze, hanno notato due persone rincorrere un uomo.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento, hanno raggiunto l’uomo in piazza Garibaldi e, dopo una colluttazione, lo hanno bloccato recuperando altresì un giubbotto e un paio di calzini di cui lo stesso si era disfatto durante la fuga.

Gli operatori sono stati raggiunti dagli altri due i quali hanno raccontato di essere dipendenti del negozio d’abbigliamento in cui l’uomo, poco prima, aveva sottratto della merce per poi darsi alla fuga.

H.A., 21enne marocchino irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina impropria, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.