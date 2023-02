Pianura – Rapina, fermata 46enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Comunale Napoli per la segnalazione di una persona rapinata.

Gli operatori, giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla vittima la quale ha raccontato loro che, poco prima, mentre percorreva la medesima via, era stata raggiunta da una donna che, dopo averla colpita con calci e pugni facendola rovinare al suolo, le aveva rapinato la borsa; infine, la stessa si era allontanata facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno rintracciato in viale Traiano la donna che, alla loro vista, ha tentato di darsi alla fuga ma è stata bloccata.

Una 46enne napoletana con precedenti di polizia è stata sottoposta a fermo di P.G. in quanto gravemente indiziata dei reati di rapina aggravata e lesioni personali nonché denunciata per inottemperanza al divieto di ritorno nel Comune di Napoli cui è sottoposta.