Napoli – Sequestrato un fucile e sostanza stupefacente in un immobile

Stamattina gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante un servizio straordinario di controllo del territorio, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, sono intervenuti nei sotterranei di un immobile in disuso in viale Privato dell’Acquario in cui hanno rinvenuto e sequestrato un fucile a canne mozze calibro 12 ed una cartuccia dello stesso calibro, otto buste e cinque involucri contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 700 grammi, un panetto di hashish e altre 13 stecche della stessa sostanza per un peso di circa 130 grammi, un involucro contenente 37 grammi circa di cocaina e 4 bilancini di precisione, oltre a materiale per il confezionamento degli stupefacenti