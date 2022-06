Napoli – Sequestrati oltre 6 kg di droga

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Calata Capodichino per la segnalazione di alcune persone a bordo di scooter che si avvicinavano di continuo ad un’auto parcheggiata.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno effettuato un controllo al veicolo segnalato accertando che aveva un finestrino infranto e che era stato rubato il 3 maggio scorso a Boscotrecase; inoltre, nell’abitacolo hanno rinvenuto 4 panetti di hashish per oltre 5 kg mentre, nel vano motore, altre due buste contenenti 487 grammi circa della stessa sostanza ed un involucro con circa 780 grammi di cocaina che sono stati sequestrati.