Napoli – Sequestrata droga nascosta in un muro a Pianura

Stamattina gli agenti del Commissariato Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in vicoletto Chiesa dove hanno scoperto un cassetto in ferro ricavato in un muro contenente 6 involucri con 91 grammi circa di cocaina, una bustina con 47 grammi circa di marijuana, un panetto di 27 grammi circa di hashish, un bilancino e diverso materiale per il confezionamento della droga.