Napoli – Secondigliano: estorce denaro a un commerciante. Arrestato

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante un servizio di contrasto ai reati predatori, hanno notato un uomo entrare in un esercizio commerciale di via De Pinedo e ricevere una banconota di 50 euro dal negoziante.

I poliziotti, insospettiti, si sono appostati nei pressi del negozio dove hanno accertato che l’uomo, dopo aver ricevuto la banconota, aveva minacciato il titolare dell’esercizio commerciale pretendendo altri 50 euro e facendo, altresì, leva sulla presunta appartenenza ad un’organizzazione criminale della zona.

Il malvivente, dopo aver ricevuto la somma, si è allontanato ma è stato bloccato dagli operatori che lo hanno trovato in possesso del denaro estorto poco prima e di altri 270 euro.

S.M., 59enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per estorsione aggravata dal metodo mafioso.