Napoli – Scoperta una serra di marijuana, arrestato 61enne

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Vicinale Torciolano presso un appezzamento di terreno in uso ad un uomo dove, in un capanno adibito a serra, hanno scoperto 25 piantine di marijuana coltivate in appositi vasi; inoltre, lo stesso è stato trovato in possesso di un cellulare e 1485 euro.

Ancora, gli operatori hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione, adiacente al terreno, rinvenendo nel sottotetto una stanza adibita a sala di essiccazione, completa di lampade riflettenti e di un sistema di ventilazione ed aspirazione per accelerarne la crescita, 226 grammi circa di marijuana, due bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga ed altri 10.685 euro.

Un 61enne napoletano è stato arrestato per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.