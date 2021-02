Napoli – Scampia: arrestato latitante

Ieri mattina i poliziotti della 2^ sezione Criminalità Straniera della Squadra Mobile di Napoli hanno arrestato, presso il campo nomadi in via Cupa Perillo nel quartiere Scampia, F.A., 25enne.

L’uomo era irreperibile dall’agosto 2017 in quanto destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, dovendo espiare una pena detentiva di 5 anni e 4 mesi per rapina aggravata e continuata e sequestro di persona.

Nell’aprile 2014, il giovane aveva infatti commesso due rapine in abitazione rispettivamente a Melizzano (Bn) e a Solopaca (Bn); in quest’ultima circostanza l’uomo e i suoi complici avevano sequestrato e immobilizzato il proprietario dell’appartamento.