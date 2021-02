Napoli – Scoperta una fabbrica del falso e sequestrati 114.000 capi di abbigliamento contraffatti, tra cui articoli di carnevale. Sanzionati due responsabili

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel corso di due distinti interventi, ha scoperto nel quartiere Scampia del capoluogo una fabbrica abusiva e sottoposto a sequestro nel complesso 114.000 articoli contraffatti, tra cui capi di abbigliamento e accessori di Carnevale.

In particolare, nel corso di un primo intervento, i “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego, seguendo alcune voluminose consegne portate a termine da insospettabili “fattorini”, in realtà tutti collegati allo stesso gruppo, hanno effettuato un primo sequestro, cui è seguita la perquisizione di un appartamento, che ha permesso di accertare che all’interno era stata allestita una vera e propria “fabbrica del falso” attrezzata con macchinari per la produzione di merce contraffatta e materiale utile all’assemblaggio e confezionamento.

Sequestrati oltre 600 capi di abbigliamento già confezionati e pronti ad essere immessi sul mercato, tra maglie, giubbini e pantaloni dei marchi contraffatti “Adidas”, “Chanel”, “Nike”, “Gucci” “Pyrex”, scarpe e borse delle griffes “Alexander Mc Queen”, “Saucony” e “Timberland” ed oltre 28.000 tra etichette, cerniere, scatole per scarpe e buste.

Denunciata la titolare, una 31enne di Napoli, per contraffazione e ricettazione.