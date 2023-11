Napoli – Sanzionate tre attività commerciali

Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, con la collaborazione di personale dell’ASL Napoli 1, hanno effettuato controlli amministrativi a diverse attività commerciali. In particolare, all’esercizio di viale Dohrn è stato sanzionato poiché sprovvisto delle prescritte autorizzazioni, per irregolare compilazione delle schede di autocontrollo HCCP e per carenze igienico- sanitarie legate alla mancanza di un punto di lavaggio mani, per le quali, è stata imposta la sospensione dell’attività elevando sanzioni per 3.308. euro.

Ancora, ai gestori di altre due attività commerciali, in via Santa Lucia, sono state contestate due violazioni al Codice della Strada per aver occupato con panchine e fioriere lo spazio antistante le attività, oltre quello consentito.