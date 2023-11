Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne – Il video e il messaggio di Gori

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne, che ricorre domani, Gori lancia la campagna di sensibilizzazione #Educhiamoli.

Le cronache di quest’ultimo drammatico anno, in cui sono 105 le donne uccise, ci restituiscono una realtà in cui troppo spesso la tragedia matura nella dimensione affettiva e tra le mura domestiche, concretizzandosi per mano di partner o ex partner.

Educare gli uomini ai sentimenti e al rispetto diventa dunque un’esigenza sociale e un dovere di tutti noi.

Qui il link al video: https://www.youtube.com/watch?v=XPJzyaw13zg