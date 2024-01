Napoli – Salernitana 2-1, le pagelle: Rrahmani salvatore della patria, Demme e Zerbin incisivi

GOLLINI 6: nulla può sulla bellissima parabola di Candreva che si infila nel sette. Per il resto ordinaria amministrazione. Sereno

DI LORENZO 6: si vede che non è ancora al top. Accompagna poco l’azione, si limita a presidiare la zona. Scolastico

RRAHMANI 7: salva capre e cavoli con la rete allo scadere che evita l’ennesima figuraccia. Salvatore della patria

JUAN JESUS 6: soffre in qualche occasione la fisicità di Simy ma nel complesso non sfigura. Tignoso

MARIO RUI 6: meno appariscente del solito, alza i giri del motore nel forcing finale. Nessuna sbavatura in fase difensiva. Arcigno

CAJUSTE 6: si muove molto, si becca un giallo che gli costa la squalifica. Vicinissimo al gol con un gran tiro da fuori, esce per infortunio. Dinamico (dal 76′ DEMME 6,5: ottimo impatto entrando nell’azione che porta al gol vittoria. Incisivo)

LOBOTKA 5,5: fatica a prendere in mano le redini del gioco e la squadra ne risente. Si vede poco. Nascosto

GAETANO 5,5: spesso impreciso e poco lucido, prova il tiro da fuori ma senza fortuna. Disordinato (dal 56′ RASPADORI 5,5: mai realmente pericoloso, prova a muoversi tra le linee ma combina poco. Fumoso)

POLITANO 6,5: trasforma il rigore che raddrizza la partita, sempre nel vivo del gioco col suo dinamismo. Iperattivo (dal 65′ ZERBIN 6,5: buon contributo nell’assalto finale, crea non pochi problemi alla retroguardia ospite. Ispirato)

KVARA 6: non riesce a trovare molti spazi ma ci prova costantemente. Vicino al gol nella ripresa, è ancora lontano dai suoi standard. Imbottigliato

SIMEONE 5,5: si guadagna il penalty dell’1-1, ma per il resto tocca pochi palloni e non impensierisce Ochoa. Frenato