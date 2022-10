Napoli – Rubano in un negozio, denunciate due 20enni

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso un negozio di abbigliamento di via Toledo per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla responsabile dell’esercizio commerciale la quale ha raccontato che, poco prima, l’addetto alla vigilanza aveva fermato due ragazze dopo averle viste uscire dal negozio facendo scattare l’allarme sonoro ed aveva, altresì, constatato che erano stati nascosti in una busta diversi vestiti ad alcuni dei quali era stato rimosso l’antitaccheggio.

Due 20enni spagnole sono state denunciate per furto aggravato.