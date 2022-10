Napoli – Tenta di rubare un’auto, arrestato 19enne ucraino

Stanotte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto I hanno udito un rumore di vetri infranti seguito da un allarme antifurto e, contestualmente, alcuni passanti hanno indicato loro una persona che stava armeggiando all’interno di un veicolo in sosta.

I poliziotti si sono avvicinati al veicolo ed hanno bloccato l’uomo trovandolo in possesso di un coltello a serramanico di circa 15 cm, un martello, un cacciavite e un arnese metallico atto allo scasso.

V.S., 19enne ucraino con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentato furto aggravato e porto abusivo di armi.