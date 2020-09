Napoli – Rubano chewing-gum per oltre 1200 euro in un supermercato, due donne denunciate

Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, in seguito ad una attività d’indagine, hanno individuato i responsabili di un furto perpetrato nel giugno scorso ai danni di un supermercato di via Maddalena.

I poliziotti, grazie alla denuncia sporta dal responsabile dell’esercizio commerciale ed alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza interno, hanno individuato due donne, parzialmente travisate da una mascherina chirurgica, che dopo essersi aggirate tra le corsie del supermercato, si sono fermate spesso presso gli espositori di gomme da masticare riuscendo ad occultare nelle borse ben 446 astucci di chewing-gum per un valore complessivo di 1278 euro e, una volta giunte alle casse, hanno effettuato un pagamento per poco più di 2 euro.

Le due, I.P. e A.F., napoletane di 45 e 37 anni con precedenti di polizia, sono state denunciate per furto aggravato.