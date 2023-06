Napoli – Rissa, tre persone in manette

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Alessandro Poerio, sono stati chiamati da alcuni passanti che hanno indicato loro delle persone che avevano partecipato ad una rissa poco prima per poi allontanarsi in direzione di piazza Garibaldi.

Gli operatori hanno raggiunto in via Milano due di esse che hanno tentato di colpire gli agenti con un coccio di bottiglia, una pietra ed una mazza di legno fino a quando sono state bloccate e trovate in possesso anche di un tirapugni, di una punta da trapano e di un coltello multiuso.

Inoltre, i poliziotti sono stati avvicinati da un esercente commerciale della zona il quale ha raccontato di aver assistito alla rissa indicando loro, poco distante, un uomo con evidenti ferite sul corpo che aveva partecipato alla colluttazione; pertanto l’hanno raggiunto e bloccato.

Gli agenti, dopo aver richiesto il supporto di personale del 118, hanno identificato i tre per cittadini marocchini di 19, 34 e 43 anni e li hanno arrestati per rissa aggravata; i primi due sono stati arrestati anche per resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciati per porto di oggetti atti ad offendere; infine, il 19enne è stato altresì denunciato per inottemperanza all’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato.