Napoli – Rinvenute due pistole in un locale in disuso

Sabato mattina gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno effettuato un controllo in un locale in disuso di via Vecchia San Rocco dove hanno rinvenuto una pistola a tamburo calibro 357 Magnum, 39 cartucce dello stesso calibro, una pistola semiautomatica calibro 7,65 con matricola abrasa e 55 stecche di hashish del peso complessivo di circa 300 grammi.