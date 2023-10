Napoli – Real Madrid 2-3, le pagelle: Di Lorenzo da horror! Meret impallinato, Zielinski fondamentale

MERET 5,5: bravo in avvio su Rodrygo e su Vinicius nella ripresa, può poco sui primi due gol subiti. Sorpreso sul bolide di Valverde che sbatte sulla traversa e poi sulla sua schiena. Impallinato

OLIVERA 6: gara dai due volti. Nel primo tempo inesistente in fase di spinta, dalle sue parti il Real affonda con troppa facilità. Nella ripresa si trasforma alimentando la catena di sinistra con Kvara. Trasformista (dall’87’ MARIO RUI s.v.)

NATAN 6: non commette errori individuali anche se non è facile reggere gli uno contro uno. Si becca un giallo, tutto sommato non sfigura. Coraggioso

OSTIGARD 6,5: trova ancora il gol di testa facendo valere lo strapotere fisico. In fase difensiva soffre le scorribande di Vinicius che ha un altro passo. Gigante

DI LORENZO 5: con un erroraccio in appoggio avvia l’azione del pareggio blancos. Una giocata che pesa come un macigno. Horror

ANGUISSA 6: nel primo tempo si vede poco ed è troppo morbido nelle chiusure, come in occasione della rete di Bellingham. Molto meglio nella ripresa, quando alza il ritmo e dà maggiore equilibrio. Diesel (dall’87’ SIMEONE s.v.)

LOBOTKA 6: fatica a tenere il possesso palla nella prima parte di gara. Non manca l’impegno anche in ripiegamento, più presente nella seconda frazione, quando riesce a prendere in mano il pallino del gioco. Ordinato (dall’87’ CAJUSTE s.v.)

ZIELINSKI 6,5: tocca la palla con la solita eleganza, nel primo tempo le azioni più importanti passano per i suoi piedi. Realizza con freddezza il penalty del 2-2. Fondamentale (dal 74′ RASPADORI s.v.)

POLITANO 6,5: spinge come un forsennato, quando parte da’ sempre l’impressione di poter sfondare e creare qualcosa di importante. Furetto (dal 68′ ELMAS s.v.)

OSIMHEN 6,5: colpisce la traversa che poi Ostigard ribadisce in rete, poi prende l’ascensore e chiama Kepa al miracolo. Presenza costante in area avversaria. Onnipresente

KVARA 6,5: prova sempre a puntare l’uomo e a mettere in difficoltà la difesa ospite con i suoi dribbling ma spesso i compagni non lo assecondano. Non manca qualche imprecisione ma ci prova fino alla fine. Martellante