Napoli- Rapina una donna, arrestato 26enne [NOME]

Stanotte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Serio hanno udito delle urla e hanno visto una persona che correva con una borsa tra le mani.

I poliziotti hanno inseguito e bloccato l’uomo che aveva appena rapinato una donna procurandole diverse escoriazioni sul corpo.

Ameth Ngom, 26enne senegalese con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina e lesioni.