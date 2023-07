Napoli – Porta Nolana, proseguono i servizi di Alto Impatto della Polizia di Stato

Nello scorso pomeriggio, nell’ambito dei servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per fronteggiare il fenomeno dei cc.dd. “mercarti abusivi”, gli agenti del Commissariato di Vicaria- Mercato, con il supporto del Reparto Mobile di Napoli e con l’ausilio di personale dell’ASIA, hanno bonificato le aree di Porta Nolana e Piazza Garibaldi.

Nello specifico, il servizio si è concetrato nelle zone maggiormente colpite dal fenomeno in esame ed in particolare in Porta Nolana, corso Garibaldi, nelle vie Nolana, Marvasi, Caracciolo di Bella, Marco di Lorenzo, Carmignano, Conforti, Mignogna, Poerio, Fazzini, S. Candida e piazza Mancini, zone in cui, soprattutto di domenica pomeriggio, è stata registrata la presenza del “bazar”.

Dopo aver controlloato tutte le aree di interesse, l’attività degli operatori si è tradotta nella vera e propria operazione di bonifica delle superfici occupate con capi di abbigliamento e merce di vario genere che, grazie al compattatore dell’ASIA, sono stati smaltiti consentendo, quindi, il ripristino dello stato dei luoghi.