Torre del Greco- Il 2 ed 3 Agosto gran parte della città senz’acqua [LE ZONE IN DETTAGLIO E DOVE TROVARE LE AUTOBOTTI]

Gori fa sapere che nell’ambito delle azioni per la tutela della risorsa, è in programma un intervento sulla rete idrica del Comune di TORRE DEL GRECO.

Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle ore 14:00 di mercoledì 2 agosto 2023 alle ore 05:00 di giovedì 3 agosto 2023, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:

CORSO AVEZZANA

LARGO DELL’ANNUNCIAZIONE

TRAVERSA DI VIA CURTOLI

VIA AGOSTINO BRANCACCIO

VIA ANTONIO GRAMSCI

VIA ARMANDO DIAZ

VIA CAPPUCCINI

VIA CAVALLERIZZI

VIA CAVALLO

VIA CIMAGLIA

VIA CIRCUMVALLAZIONE

VIA CRISTOFORO COLOMBO

VIA CURTOLI

VIA DEGLI ARTISTI

VIA DEL BULINO

VIA DEL CAMMEO

VIA DELLE CONCHIGLIE

VIA DELLE MADREPERLE

VIA GAETANO DE BOTTIS

VIA GIACOMO MATTEOTTI

VIA GIUSEPPE BENEDUCE

VIA GUGLIELMO MARCONI

VIA I MAGGIO

VIA MARTIRI D’AFRICA

VIA MAZZINI

VIA SEDIVOLA

VIA TIRONCELLI

VIA TRIPOLI

VIA VITTORIO VENETO

VIALE FRANCESCO BALZANO

VIALE LIBIA

VIALE MADONNA

VIALE UNGHERIA

VICO I ABOLITOMONTE

VICO II ABOLITOMONTE

VICO ORLANDO

VICOLO ASCIONE

VIA DEL GATTO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’installazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici ed è volta alla riduzione delle perdite.

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con AUTOBOTTE presso:

1) VIA MARTIRI D’AFRICA, angolo via Tripoli;

2) VIA SEDIVOLA, angolo via Martiri d’Africa.

Dalle ore 14:00 alle ore 23:30 di mercoledì 2 agosto 2023.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.