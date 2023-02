Napoli – Piazza Carità: denunciati due parcheggiatori abusivi

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Toledo per la segnalazione di una persona minacciata da un parcheggiatore abusivo.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un automobilista il quale ha raccontato che, nel riprendere il veicolo parcheggiato sulle strisce blu in piazza Carità, è stato avvicinato da un altro uomo il quale lo ha minacciato di danneggiargli l’autovettura se non gli avesse dato 80 euro; pertanto, impaurito, si era allontanato rapidamente per contattare il 113. Inoltre, l’automobilista ha riferito che anche il giorno prima era stato avvicinato da un altro uomo il quale con fare minaccioso gli aveva chiesto per la sosta 20 euro che gli aveva subito corrisposto.

Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno individuato e bloccato i due parcheggiatori, entrambi napoletani, denunciando uno per estorsione e l’altro per tentata estorsione; entrambi sono stati, altresì, sanzionati poiché sorpresi a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo.