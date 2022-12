Napoli – Piano dei controlli per le festività natalizie

Comitato ordine e sicurezza pubblica in Prefettura. Piano dei controlli per le festività natalizie.

Nella mattinata odierna si è svolta una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, con la partecipazione del Questore, Alessandro Giuliano, del Colonnello dell’Arma dei Carabinieri, Christian Angelillo, del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Paolo Borrelli, dell’Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità del Comune di Napoli, Antonio De Iesu e del Comandante della Polizia Metropolitana, Lucia Rea.

Nel corso della riunione è stata condivisa la necessità di adottare, per le prossime festività natalizie, un piano di interventi per fronteggiare i fenomeni di assembramento, specie nelle zone della movida cittadina, per la tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica.

Verranno particolarmente intensificati i controlli nelle aree urbane con maggiore concentrazione di esercizi commerciali e in quelle ove di solito si riscontra un movimento di persone più elevato.

Il Comune di Napoli emanerà, a breve, apposita ordinanza individuando le aree interessate da situazioni di potenziale assembramento, il cui accesso da parte di ulteriori cittadini potrà essere temporaneamente interdetto in caso di necessità ai fini di tutela della pubblica incolumità. Sarà, altresì, previsto – per i locali pubblici ubicati nelle zone della movida – il divieto della vendita da asporto e di somministrazione in contenitori di vetro e lattine, con esclusione dei servizi ai tavoli.

E’ stata, inoltre, concordata l’intensificazione di servizi di controllo nella zona di San Rocco, Frullone e via Emilio Scaglione, nonché dei quartieri Spagnoli, per la prevenzione ed il contrasto di eventi criminosi.