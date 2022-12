Napoli – Arrestati tre spacciatori

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato all’ingresso di vico dei Candelari un uomo che ha indirizzato un persona all’interno del vico stesso dove vi erano altri due individui i quali, in cambio di una banconota, le hanno ceduto qualcosa.

I quattro, alla vista dei poliziotti, si sono dati alla fuga ma gli operatori hanno raggiunto e bloccato l’acquirente e due dei tre spacciatori trovandoli in possesso di un involucro con circa un grammo di hashish, un cellulare e 30 euro; inoltre, presso l’abitazione di uno dei due, hanno rinvenuto 8 panetti della stessa sostanza del peso di circa 765 grammi.

Infine, gli agenti hanno rintracciato il terzo spacciatore che, dopo la fuga, si era nascosto in un appartamento della stessa strada e lo hanno trovato in possesso di una bustina con circa un grammo di marijuana, un cellulare e 230 euro, mentre presso la sua abitazione sono stati trovati altri 67 euro, numerosi involucri contenenti circa 21 grammi di eroina ed altri involucri contenenti, invece, circa 8 grammi di cocaina.

I tre, napoletani di 48, 34 e 24 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; infine, il proprietario della casa dove uno dei tre si era rifugiato, un 58enne napoletano, è stato denunciato per favoreggiamento personale, mentre l’acquirente è stato sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.