Foto sscnapoli

Napoli – Monza 4-0, le pagelle: Kvara un fenomeno, Kim giganteggia. Rinato Zielinski

MERET 6: viene impegnato poco, qualche buona uscita e poco altro. Sembra aver acquisito comunque maggiore sicurezza. Pronto

DI LORENZO 6: si sgancia di meno rispetto al solito, la catena con Lozano funziona a corrente alternata ma nel complesso buon contributo. Ancorato

RRAHMANI 6,5: lascia poco spazio a Petagna, che lo sbilancia evidentemente in occasione del gol annullato dal VAR. Nel complesso fa valere il fisico e risulta sempre pulito nelle chiusure. Efficace

KIM 7: prestazione di altissimo livello. Grande tempismo negli anticipi e nelle chiusure, ottime doti tecniche in fase di costruzione. Trova il gol di testa nel finale a coronamento di una prova superlativa. Gigante

MARIO RUI 6,5: in fase difensiva dorme sonni tranquilli, qualche buona diagonale comunque non manca. Si sovrappone con una certa continuità, da limare l’intesa con Kvara. Applicato (dal 70′ OLIVERA s.v.)

ANGUISSA 7: domina in mediana. Tanto lavoro nel trasformare l’azione da difensiva in offensiva, si butta spesso tra le linee e serve la palla che lancia Osimhen per il raddoppio. Statuario

LOBOTKA 6,5: ha vita facile nello smistare palla, gioca in pantofole con grande velocità di gamba e di pensiero. Non manca qualche piccola sbavatura ma fa girare bene la squadra. Metronomo (dal 78′ POLITANO s.v.)

ZIELINSKI 7: due reti su quattro partono dai suoi piedi. Tra le linee crea scompiglio con giocate di grandissima qualità. Sembra un giocatore ritrovato. Sfavillante

LOZANO 6: appare vivace facendo tanto movimento nell’attaccare la profondità. Spesso però sbaglia la scelta finale o arriva poco lucido negli ultimi sedici metri. Da premiare l’impegno e la tenacia. Caparbio (dal 78′ ZERBIN s.v.)

OSIMHEN 7: lotta su ogni pallone, si porta a spasso la difesa ospite con i suoi movimenti. Trova ancora una volta il gol dimostrando di aver ormai acquisito un grande feeling con la porta avversaria. Killer (dall’83’ OUNAS s.v.)

KVARA 8: autentico mattatore della gara. Inizio di campionato strepitoso per il georgiano, con il primo gol alla Insigne e la seconda rete di pregevole fattura. Regala giocate da stropicciarsi gli occhi, chapeau a chi lo ha portato in azzurro. Fenomeno (dal 70′ Elmas s.v.)