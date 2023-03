Napoli – Minaccia automobilista pretendendo 5 euro per parcheggiare, divieto di dimora per 39enne

Per delega del Procuratore della Repubblica f.f. si comunica che, lo scorso venerdì, gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale del divieto di dimora nel Comune di Napoli, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta del Pubblico Ministero, nei confronti di G.C., 39enne napoletano con precedenti di polizia, per il reato di tentata estorsione.

In particolare, l’uomo, lo scorso 21 gennaio, aveva minacciato un’automobilista pretendendo 5 euro per parcheggiare negli stalli di via Riviera di Chiaia.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.