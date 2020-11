Napoli – Milan 1-3, Gattuso: “Ci è mancata la determinazione, non ho visto la mentalità giusta”

“Sono amareggiato perchè non ho visto da parte della squadra la mentalità giusta”. Gennaro Gattuso analizza la sconfitta contro il Milan al San Paolo.

“Premetto che il primo responsabile sono io,però oggi la squadra non mi è piaciuta soprattutto sotto l’aspetto mentale. Non ho visto carattere e veleno nel momento cruciale della gara. Quando c’era da dover mostrare il carattere non siamo stati all’altezza”.

“Sotto il profilo tecnico abbiamo fatto quello che dovevamo fare e non credo ci sia questo divario tra il Milan e il Napoli. Però quando arriva la gara importante noi veniamo sempre meno. Questo va avanti da tanto tempo ed evidentemente la colpa è anche mia perchè sono qui da un anno ormai”.

“Purtroppo vedo atteggiamenti che non mi piacciono, dovremmo essere più concreti e decisi e invece a volte ci smarriamo in leggerezze. Non vedo il coltello tra i denti, manchiamo di determinazione”.

“Io sono un allenatore che vuole vedere la tecnica e il gioco, ma senza carattere non si va da nessuna parte. E’ il momento di pensare da squadra, non esistono gli io, ma deve esistere solo un noi, deve esistere il bene della squadra sopra ogni cosa. Ripeto, non credo che il Milan sia più forte di noi, però oggi ha avuto la mentalità che a noi è mancata”.