Napoli – Lobotka: “Pronti per il debutto a Verona, abbiamo lavorato benissimo in ritiro”

“Siamo pronti per il debutto a Verona. Non vediamo l’ora di iniziare la stagione“. Stanislav Lobotka parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss a pochi giorni dall’esordio del Napoli in campionato

“Ci siamo allenati benissimo in ritiro, il lavoro è stato intenso in modo da poter raggiungere una buona condizione sin dalla prima giornata. Vogliamo dimostrare subito il nostro valore”

“Quest’anno sono partiti tanti giocatori importanti, lo sappiamo, però sono arrivati altri ragazzi giovani e di talento. Probabilmente non avere troppo credito all’esterno potrebbe farci giocare senza eccessive pressioni. Però dentro di noi sappiamo di avere un gruppo competitivo“

“Per quanto mi riguarda mi sento molto bene, Spalletti mi ha conferito sempre tanta fiducia e questo è fondamentale. Il mister ritiene ogni calciatore importante e mette tutti nelle condizioni di dare il proprio contributo”

“Sono certo che possiamo disputare una stagione competitiva. Il nostro obiettivo è quello di dare sempre il massimo e di poter ripagare il calore dei tifosi azzurri. Sta nascendo un nuovo Napoli che avrà sempre un alto livello di rendimento“.