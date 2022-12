Napoli – Lite tra extracomunitari, muore un uomo: fermato 28enne

Per delega del Procuratore della Repubblica f.f. presso il Tribunale di Napoli si comunica (nel rispetto dei diritti degli indagati, da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) quanto segue.

Oggi personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un decreto di fermo di indiziato di delitto per il reato di omicidio aggravato e resistenza aggravata, emesso dalla Procura della Repubblica, nei confronti di un 28enne gambiano.

In particolare, nel pomeriggio i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Poggioreale sono intervenuti per la segnalazione di una lite tra due extracomunitari in piazza Duca degli Abruzzi e, giunti sul posto, hanno trovato un uomo con diverse ferite da punta e da taglio che è deceduto poco dopo.

Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite da alcuni testimoni e alla visione delle immagini dei sistemi di video sorveglianza, hanno raccolto elementi a carico dell’uomo che è stato rintracciato.

Lo stesso ha reso ampia confessione davanti al PM e alla Polizia procedente.