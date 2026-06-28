Napoli – Lesioni a Pubblico Ufficiale, 2 arresti

Nella tarda serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto tre soggetti, di cui due 23enni e un 22enne, per resistenza a Pubblico Ufficiale; uno dei 23enni è stato inoltre arrestato per lesioni a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di ordine pubblico predisposto in occasione dell’evento “Napoli Pride”, sono intervenuti per la segnalazione di alcuni soggetti molesti in strada.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno individuato e raggiunto i soggetti che, durante le fasi di identificazione, hanno iniziato a dare in escandescenza, finché non sono stati bloccati con difficoltà dagli operatori. In tale circostanza, uno di essi ha anche aggredito fisicamente gli agenti.

Per tali motivi, gli stessi sono stati tratti in arresto.