Torre del Greco – Al porto nuovo mezzo spazzamare attivo dal 16 giugno, servirà a recuperare i rifiuti in superficie lungo la costa

È ancorato al porto di Torre del Greco un nuovo spazzamare, un mezzo marino che, grazie al lavoro degli operatori a bordo, è destinato a recuperare i rifiuti presenti in superficie lungo le acque della costa cittadina. Da qui ogni giorno, per il resto dell’estate, il battello di proprietà del Flag Litorale Miglio d’oro si muoverà per le sue attività di pulizia e sensibilizzazione della popolazione circa la tutela del mare. Il mezzo è attivo già dallo scorso 16 giugno e, grazie alla disponibilità degli spazi del pontile gestito dalla società So.Fa. di Gennaro Falanga, ora arriva in pianta stabile a Torre del Greco, città nella quale ha già operato per un mese e mezzo.

Per verificare lo stato del servizio e le prospettive future legate all’attività dello spazzamare, si sono recati nella zona del molo di ponente dello scalo marittimo il sindaco Luigi Mennella e l’assessore alle politiche del mare Antonio Crispino. Qui i rappresentanti del Comune hanno anche effettuato un breve viaggio a bordo del mezzo al fine di verificare di persona il funzionamento dello stesso. “Anche questa volta – afferma il primo cittadino – è stato attivato un servizio che ha già dato importanti risultati, in termini di salvaguardia dell’ambiente, negli anni passati. L’attenzione dell’amministrazione comunale circa la tutela e la valorizzazione delle nostre acque è massima, nella consapevolezza che in un programma di rilancio turistico di Torre del Greco il mare non può che avere un ruolo essenziale”.

Gli fa eco l’assessore Crispino: “Abbiamo testato con mano – sottolinea – quando sia fondamentale tale servizio per le nostra coste. Ringrazio il personale di bordo che, con impegno e dedizione, si prende cura delle nostre acque”.

Dal canto suo, il Flag Litorale Miglio d’oro ricorda che il progetto spazzamare (coordinatore tecnico è Luca Tortora) contribuisce “con la sua presenza, al monitoraggio, alla prevenzione e all’educazione ambientale, grazie anche alla collaborazione dei cittadini e delle istituzioni”. È stato inoltre ricordato come gli operatori dello spazzamare diffondono quotidianamente messaggi ai bagnanti e alla popolazione sull’importanza della salvaguardia e della tutela del mare.