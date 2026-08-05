Turris- Antonino Odore nominato Responsabile Area Scouting e Coordinatore Responsabile della Scuola Calcio

La FC Turris 1944 comunica di aver affidato ad Antonino Odore l’incarico di Responsabile dell’Area Scouting e Coordinatore Responsabile della Scuola Calcio – Attività di Base. L’ingresso di Antonino Odore rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita e strutturazione della società, che continua a investire nell’organizzazione del proprio settore giovanile e nello sviluppo di un’area scouting capace di individuare e valorizzare giovani talenti. Nel nuovo incarico, Odore avrà il compito di coordinare le attività di osservazione e selezione dei calciatori, oltre a seguire l’organizzazione e lo sviluppo della Scuola Calcio – Attività di Base, promuovendo un percorso di formazione fondato su competenza, valori sportivi e crescita umana.

La FC Turris 1944 conferma così la volontà di costruire un progetto solido e duraturo, ponendo particolare attenzione alla valorizzazione dei giovani e alla crescita del vivaio, elementi fondamentali per il futuro del club.