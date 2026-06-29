Ercolano – Prova a rubare un auto ma viene fermato dai carabinieri, 51enne in manette

I carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato per furto S. A., 51enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

Siamo a Ercolano, Piazza Pugliano, i carabinieri pattugliano le vie del comune vesuviano quando vedono il 51enne all’interno di una proprietà privata. Si avvicinano. L’uomo è alla guida di una Fiat Panda e tenta di allontanarsi. Viene fermato.

Il 51enne è stato arrestato è ora in attesa di giudizio.