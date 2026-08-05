Il Napoli batte l’Osasuna nella prima gara amichevole internazionale allo Stadio Patini di Castel di Sangro. Gli azzurri passano poco prima della mezzora con un gran tiro al volo di Politano che chiude a rete un cross di Spinazzola. In avvio di ripresa secondo gol con Lucca che di forza difende il pallone e infila un destro potente. Gli spagnoli accorciano su rigore di Budimir. Finisce 2-1. Prossimo appuntamento sabato, sempre allo Stadio Patini, per il test contro il Celta Vigo alle ore 21.
Matteo Politano, autore del primo gol azzurro, commenta il match:
“E’ stata una buona partita, era importante mettere minuti nelle gambe e seguire le indicazioni del mister“
“Sono contento per il gol, ma anche per la prestazione della squadra che sta crescendo come condizione generale“
“Stiamo lavorando con intensità per arrivare al meglio quando inizia la stagione. Personalmente mi piacerebbe migliorare il mio bottino di gol rispetto allo scorso anno, anche se il mio principale compito è quello di aiutare la squadra. Crediamo tanto alle nostre potenzialità e vogliamo disputare una stagione importante“
NAPOLI: Meret (46′ Milinkovic Savic) Di Lorenzo (46′ Mazzocchi), Rrahmani (46′ Obaretin), Marianucci (75′ Garofalo), Spinazzola (46′ Olivera) Anguissa (75′ Barido), Lobotka (64′ Prisco), Folorunsho (46′ Vergara), Politano (46′ Noa Lang), Giovane (46′ Alisson), Hojlund (46′ Lucca). All. Allegri
OSASUNA: Fernandez, Herrando (74′ Kepa), Moncayola (64′ Morales), Munoz (64′ Dubasin), Raul Garcia (64′ Boyomo), Aimar (46′ Kike Barja), Ruben Garcia (64′ Mauro), Gomez (46′ Budimir), Bretones, Catena (64′ Osambele), Arguibide (74′ Unai Santos). All. Ramis
Arbitro: Arena di Torre del Greco
Marcatori: 27′ Politano, 53′ Lucca, 69′ Budimir rig.
Note: ammoniti Anguissa, Lucca
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