Turris – Rinforzo di prospettiva, in difesa arriva Battipaglia

l’arrivo del difensore Leopoldo Battipaglia, che vestirà la maglia biancorossa nella stagione sportiva 2026/2027.

Classe 2007, Battipaglia è un difensore centrale di 1,88 metri che abbina forza fisica, personalità e ampi margini di crescita, caratteristiche che ne fanno un profilo di prospettiva per il futuro del club. Il calciatore arriva a Torre del Greco dopo l’esperienza maturata con il Salernum Baronissi, dove ha proseguito il proprio percorso di crescita, e le esperienze con con Agropoli, San Giorgio e Pompei, consolidando le proprie qualità tecniche e caratteriali. Giovane, motivato e desideroso di continuare il proprio sviluppo, rappresenta un ulteriore investimento della società nella valorizzazione dei talenti emergenti. L’arrivo di Leopoldo Battipaglia conferma la volontà della FC Turris 1944 di costruire un progetto solido e orientato al futuro, coniugando l’entusiasmo dei giovani con l’esperienza dei calciatori più affermati.

La FC Turris 1944 rivolge a Leopoldo il più caloroso benvenuto nella famiglia corallina, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni personali e sportive con la maglia biancorossa.