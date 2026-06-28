Sorrento – Rubano 2 mila euro circa di prodotti all’interno di un negozio di detersivi, 3 arresti

Sorrento: rubano 2 mila euro circa di prodotti all’interno di un negozio di detersivi. Carabinieri arrestano 3 persone

Sorrento. Le strade della città sono animate da residenti e turisti. La gazzella dei Carabinieri percorre le vie del centro.

Nel frattempo, all’interno di un negozio di detersivi e prodotti per la casa, però, due giovani donne, una 26enne e una 22enne, si muovono tra gli scaffali. Parlano tra loro, si dividono i reparti, si scambiano occhiate e continuano a riempire il carrello della spesa. Indossano uno zaino.

I dipendenti notano dei movimenti insoliti, quel continuo andare e venire tra le corsie, ma soltanto quando le due escono dal negozio si accorgono che qualcosa non va. Tra gli scaffali i prodotti sono apparentemente in ordine. La prima fila è completa, le donne però, hanno asportato i prodotti interni per non dare nell’occhio.

Parte la chiamata al 112.

In pochi istanti la pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Sorrento è nei pressi del negozio.

I militari notano subito un’autovettura parcheggiata poco distante. Alla guida c’è un uomo 26enne, che aspetta qualcuno o qualcosa. Dopo qualche istante, in lontananza, compaiono le due donne: una tiene nella mano una busta della spesa, l’altra porta uno zaino in spalla.

La donna appena si accorge della presenza dei militari lascia cadere lo zaino nel tentativo di disfarsene. È troppo tardi.

I tre vengono accompagnati vicino all’autovettura. Scatta la perquisizione.

Nel bagagliaio e sui sedili posteriori 93 confezioni di prodotti cosmetici e per la cura della persona nascosti in delle buste, per un totale di 2 mila euro circa.

Per i tre, tutti cittadini romeni, scattano le manette.

La merce è stata restituita.

Arrestati, sono ora in carcere in attesa di giudizio.