Napoli-Lecce: 2-3. Lapadula e Mancosu gelano i 45.000 del San Paolo, inutili le reti di Milik e Callejon

Il Lecce batte il Napoli per 3-2 in una pazza partita al San Paolo: di Lapadula (2) e Mancosu le reti salentine, di Milik e Callejon le inutili marcature per il Napoli. Gli azzurri dominano la prima mezz’ora di gioco, ma si ritrovano sotto al primo tentativo degli ospiti. Nella ripresa Gattuso cambia Lobotka con Mertens e subito trova il gol con Milik, ma il nuovo assetto consegna il centrocampo al Lecce che ci crede e trova due gol. Nel finale l’inutile gol di Callejon. Da segnalare un pessimo arbitraggio di Giuia, che non assegna un rigore netto per fallo su Milik.

Primo Tempo. Turn over in casa Napoli, con Gattuso che lascia a riposo Meret, Hysaj, Manolas e Callejon e schiera Ospina, Maksimovic, Koulibaly e Politano; in mediana spazio a Lobotka al fianco di Demme e Zielinski. Questo l’undici titolare: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. Parte bene il Napoli, costringendo la squadra di Liverani nella propria metà campo. Al 10° Milik ha la palla buona per il vantaggio, ma il suo colpo di testa finisce alto. Clamoroso al 14°: Zielinski da pochi passi, di testa la mette al lato. Il Napoli spinge ed al 16° va di nuovo vicino alla rete, ma Vigorito è bravo ad anticipare Milik. Al 19° Zielinski recupera palla in area salentina, ma la serve troppo forte per Milik, che era liberissimo. Al 23° prima Politano e poi Milik mettono ancora i brividi alla difesa del Lecce. Al 26° ci prova Insigne dalla distanza, palla di poco fuori. Al 29°, alla prima sortita offensiva passa il Lecce con Lapadula, lesto a ribattere in rete una respinta di Ospina su tiro di Falco. Il Napoli prova subito a reagire ed al 31° va al tiro con Insigne, ma è debole e centrale. Il Napoli insiste e va vicino al pareggio nel finale con Politano, che al 42° viene anticipato da Donati su un perfetto cross di Mario Rui. Finisce 1-0 per il Lecce, nonostante un’ottimo primo tempo degli uomini di Gattuso.

Secondo Tempo. Subito Mertens in campo nella ripresa al posto di Lobotka. Al 48° il Napoli pareggia: scambio Insigne- Mertens, che mette Milik solo davanti alla porta, gol col brivido, con palla che tocca prima la traversa. Al 55° Napoli vicino al vantaggio con Insigne, che defilato solo davanti a Vigorito, non trova la porta, ben chiuso dal portiere avversario. Al 61° Lecce di nuovo in vantaggio ancora con Lapadula: azione manovrata con cross per l’ariete salentino che non sbaglia e trafigge per la seconda volta Ospina. Al 71° ci vuole un miracolo di Ospina per evitare la terza capitolazione. Al 73° episodio dubbissimo in area giallorossa: dopo il Var l’arbitro conferma la simulazione per Milik, nonstante il fallo sembrasse netto. All’82° terza rete del Lecce con Mancosu, direttamente da punizione. Al 90° Callejon porta il risultato sul 3-2 in sforbiciata.