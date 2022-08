Napoli – Juve Stabia: 3-0. In rete Ndombele, Ambrosino e Zerbin

Il Maradona apre le porte alla passione azzurra. L’amichevole con la Juve Stabia è una occasione per abbracciare la rosa del Napoli e soprattutto dare il benvenuto ai nuovi acquisti: Ndombele, Raspadori, Simeone e Sirigu. Un pomeriggio di grande interazione che premia la fede dei tifosi accorsi con entusiasmo e coinvolgimento. La squadra entra in campo per la presentazione “all’americana” nell’urlo dello Stadio Maradona. Un assaggio e soprattutto un beneagurante auspicio del calore che accompagna questa nuova stagione.

Il rullo di tamburo che esalta il pomeriggio di Gala lo lancia Tanguy Ndombele che dopo un’ora si presenta con un gol che è una perfetta fusione tra tecnica e potenza. Progressione rapida e destro che sfreccia oltre i limiti dell’autovelox. Una prodezza che fa da copertina alla gara e da biglietto di ingresso in azzurro per il centrocampista francese. A chiudere la serata c’è la ventata di freschezza di Giuseppe Ambrosino che, nel finale che Spalletti dedica a ben 9 Primavera, vola verso la porta e segna con un destro piazzato. Una rete che ha un significato ben più profondo di una amichevole per il baby azzurro. Quasi al 90esimo una perla di Zerbin griffa e suggella la gara a dimostrazione che la linea verde è sempre centrale nel progetto della Società. Finisce con l’applauso del popolo del Maradona che abbraccia il Napoli verso la nuova avventura appena iniziata e già ricca di passione ed entusiasmo.

Tabellino

Napoli- Juve Stabia: 3-0

Napoli: Sirigu (77′ Marfella), Zanoli (77′ Marchisano), Ostigard (77′ D’Avino), Juan Jesus (77′ Obaretin), Olivera (77′ Zedadka), Ndombele (77′ Iaccarino), Elmas (46′ Gaetano), Politano (46′ Zerbin), Raspadori (77′ Russo), Ounas (77′ Spavone), Simeone (77′ Ambrosino). All. Spalletti

Juve Stabia: Barosi (46′ Russo) Maggioni, Mignanelli, Berardocco (54′ Maselli), Cinaglia (73′ Caldone), Tonucci, Guarracino, Scaccabarozzi, Pandolfi, Bentivegna, Ricci (54′ Altobelli). All. Colucci

Arbitro: Pascarella di Nocera

Marcatori: 57′ Ndombele, 81′ Ambrosino, 90′ Zerbin

Fonte sscnapoli.it