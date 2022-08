Napoli – In giro con un tirapugni, denunciato

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Caracciolo hanno notato due persone a bordo di uno scooter il cui conducente sprovvisto di casco, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo.

I poliziotti hanno fermato il motoveicolo trovando il guidatore in possesso di un tirapugni di acciaio; l’uomo, identificato per un 24enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere ed è stato, altresì, sanzionato per guida senza casco protettivo.

Infine, il motoveicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.